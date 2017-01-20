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(Görüntülü Haber) Eski ünlü mankenler 'Hayata Sahip çıkmak' için podyuma döndü

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, () Ünlü modacı Murat Cinpir, bu yıl 4'üncü kez gerçekleşen Fashionist kapsamında "XCLSV" koleksiyonunu eski ünlü manken, oyuncu ve sunucularla tanıttı. Beşiktaş Akaretler'deki W Hotel...

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, () Ünlü modacı Murat Cinpir, bu yıl 4'üncü kez gerçekleşen Fashionist kapsamında "XCLSV" koleksiyonunu eski ünlü manken, oyuncu ve sunucularla tanıttı. Beşiktaş Akaretler'deki W Hotel Super Jazz W Lounge'da gerçekleşen defilede, 25 yılı aşkın süredir moda dünyasında birbirinden özel koleksiyonlar hazırlayan Murat Cinpir, “XCLSV" koleksiyonunu tanıttı. Defilede, Çağla Şikel, Deniz Pulaş, Janset, Sibel Tan, Ebru Güzel, Alona, Beril Önder, Begüm Özbek, Bilge Kara, Canan Mutluer, Ceylan Saner, Ebru Ürün, Fatma Yaman, Gülay Kuriş, Güner Özkul, Hülya Yiğitalp, İpek Gümüşoğlu, İpek Tenolcay, Müge Cinman, Selda Aksoy, Sema Şimşek, "Hayata Sahip Çıkmak" temasıyla yürüdü. Birbirinden iddialı 25 parça koleksiyonunun sunulduğu defilede transparan ve dekolte kıyafetlerin ağırlıkta olduğu görüldü. Moda şovunun ardından eğlenceli anlar yaşandı. Podyuma mankenlerle çıkan Murat Cinpir hepsine tek tek teşekkür etti. Cinpir yaptığı açıklamada, “Defilede podyuma taşınan koleksiyon, piyasalardaki gerilemeye ve ülke şartlarındaki gerginliğe karşı ayakta durmanın ve el ele vermenin çıkar yolu olduğuna inanan bir kadronun eseri. Ticari kaygılara kapılmadan tasarıma ağırlık verilen koleksiyonu sunan ve 'Hayata Sahip Çıkmak' için yürüyen herkese teşekkür ederim" dedi.

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