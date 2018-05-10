TOPRAĞA VERİLDİ Dokuz Eylül Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Namık Çevik için Bostanlı'daki Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çevik'in yakınlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Göztepe KUlübü Başkanı Mehmet Sepil, Başkent Üniversitesi Kurucu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi. Çevik'in cenazesi, ikindide kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Davut CAN/İZMİR, ()
(Görüntülü Haber) Eski rektör Prof. Dr. Namık Çevik için son görev (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Dokuz Eylül Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Namık Çevik için Bostanlı'daki Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çevik'in yakınlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye...
10 Mayıs 2018 Perşembe 18:33
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