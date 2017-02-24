(Görüntülü Haber) Eski okul binası, okul ve tarım müzesi oldu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde engellilere yönelik eğitim veren Düşler Akademisi'nin yer aldığı eski Çukurbağ İlkokulu'nun giriş katı 'Tarım Müzesi' ve 'Okul Müzesi' olarak düzenlendi. Engelli bireylere eğitim verilen Düşler Akademisi'nin hizmet verdiği eski Çukurbağ İlkokulu'nun giriş katındaki 180 metrekarelik bölüm, 'Okul Müzesi' ve 'Tarım Müzesi' olarak düzenlenerek hizmete açıldı. Okul Müzesi'nde, 1949- 1976 yılları arasında okulda kullanılan 172 kayıtlı eser yer alıyor. Eserler, Düşler Akademisi gönüllülerinden Okan Nalçacı tarafından derlendi ve birçoğu restore edildi. Okul Müzesi'nde sıralar, kitaplar, soba, daktilolar, dolaplar, ders levhaları, silgiler, kalemtıraşlar, fen bilgisi deney aletleri, öğrenci kütükleri, haritalar, fotoğraflar, okulun 35 yıl başöğretmenliğini yapan Sait Özel'in Köy Enstitüsü diploması, bazı özel eşyaları ve Sait Özel ve dört öğrencinin cansız mankeni yer alıyor. TARIM MÜZESİ'NDE 65 ESER VAR Tarım Müzesi'nde ise tamamı Çukurbağ Mahallesi'nde yaşayanların hediye ettiği 65 tarım aleti, mutfak aleti, giysiler, tartı aletleri yer alıyor. Bu aletler içinde döven, dokuma tezgahları, ütüler, köy gelinlikleri, taş değirmen, kirmanlar, tüfek gibi eşyalar bulunuyor. Tarım Müzesi, her geçen gün yeni aletlerle zenginleşiyor. ZİYARETÇİLER ÇOK BEĞENDİ Müzeyi ziyaret eden Hasan Akbal, "Annemin, babamın, dedemin ilkokul çağını gördüm bu müzede. 50 yıl önce kullanılan tarım aletlerini gördüm. Bu iki müze, geçmişi geleceğe taşıyor" dedi. Müzenin kurulmasına öncülük eden Okan Nalçacı da "İki müzenin de ortak amacı geçmişten geleceğe uzanacak bir kültürel mirası insanlarla paylaşmak. Gençlerle paylaşmak. Çocuklara o yıllardaki, özellikle bu İlkokul Müzesi'ni söylüyorum, o yıllarda çekilen çilelerin fotoğraflarını, yaşanan sıkıntıları aktarmak için oluşturduğumuz bir müze burası. Tarım Müzesi yine aynı şekilde tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan da bilgi toplumuna geçerken aradaki kültürel boşlukları doldurmak, çocuklara geçmişten geleceğe miras taşıdığımız etnografyayı göstermek, tanıtmak amacını gütmekte. Bu müzelerin üçüncü ayağı Ekoloji Müzesi. Açık alanda bir müze yapmayı tasarlıyoruz. Endüstriyel tarımdan önceki tarım tekniklerinin nasıl yapıldığı ile ilgili, gelecek kuşaklara miras taşımak istiyoruz" diye konuştu.