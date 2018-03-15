(Görüntülü Haber) Eski milletvekili Adnan Yıldız'ın eşi ve kızının öldüğü davada karar

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () BAKIRKÖY'de 4 yıl önce eski milletvekili Adnan Yıldız’ın eşi Ferize Yıldız (58) ve kızı Betül Yıldız’ın (35) öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Beşir Artukoğlu'nu 69 yıl hapis cezasına çarptırırken, 2 sanığa da 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28’er yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Bir sanığın da beraatine karar veren mahkeme heyeti, 4 yıl önce meydana gelen eylemin katliam niteliğinde olduğunu kararında tekrar vurguladı ve sanıklara iyi hal indirimi de uygulamadı.





İstinaf Mahkemesi, sanık Mehmet Beşir Artukoğlu'nun Türk Ceza Kanunun 38/3 maddesi'nde yer alan indirim hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının gerekçeli kararında tartışılmasına hükmederek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.





KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ





Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, İhsan Şimşek, Oktay Güneş ile taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan şikayetçiler eski milletvekili Adnan Yıldız, Kemal Yıldız ve Kamil Yıldız da duruşmaya katıldı.





SANIK ŞİMŞEK: PARA İÇİN CAN ALMAM





Duruşmada söz alan sanık İhsan Şimşek, "Ben para için can almam. Suçsuz olduğumu defalarca söyledim. Adaletinize sığınıyorum.Ben nasıl insan öldürebilirim? Adalete güveniyorum. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır" dedi. Söz alan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini ve beraatlerini istedi.





SANIK MURAT TUYMAZ TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ





Tutuksuz sanıklardan Murat Tuymaz’ın “Nitelikli yağmaya teşebbüs”,”Adnan Yıldız’ı kasten öldürmeye teşebbüs”, “Ferize Yıldız ve Betül Yıldız’ı kasten öldürmek” suçlarını işlediği sabit olmadığından beraatine karar verildi.





SANIK ARTUKOĞLU 69 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI





Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu'nu "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 7 yıl, "Adnan Yıldız'ı öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl ile “Ferize Yıldız’ı kasten öldürmek” suçundan 25 yıl ve "Betül Yıldız'ı kasten öldürmek" suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, istinafın kararı doğrultusunda Türk Ceza Kanunu'nun 38/3 maddesinde yer alan "Azmettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağladığı" gerekçesiyle sanık Artukoğlu'na verilen tüm cezalarda indirim uyguladı.





2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 28 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI





Sanıklardan Oktay Güneş ve İhsan Şimşek’i “Nitelikli yağmaya teşebbüs” ,” Adnan Yıldız’ı öldürmeye teşebbüs”, “Ferize Yıldız’ı kasten öldürmek” ve “Betül Yıldız’ı kasten öldürmek” suçlarından ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 28’er yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, eylemin katliam niteliğinde olduğunu belirterek sanıklar Artukoğlu, Güneş ve Şimşek'e "İyi hal" indirimi uygulamadı, sanıkların tutukluluk halinin de devamına hükmetti.





İDDİANAME VE OLAYIN GEÇMİŞİ





İddianameye göre 16 Nisan 2014 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Şüpheliler Mehmet Doğu Yeşilel, Mehmet Beşir Artukoğlu, Murat Tuymaz ve İhsan Şimşek ve Oktay Güneş, Adnan Yıldız’ın döviz büfesine ait paralarını yanında taşıdığını öğrendi ve bu parayı almak için birlikte hareket etti. Olayda ölen şüpheli Mehmet Doğu Yeşilel ile olayda yaralanan şüpheli Mehmet Beşir Artukoğlu, bir motosiklet ile olay günü sabah erken saatlerde Adnan Yıldız’ın oturduğu apartmana yakın bir yere giderek beklemeye başladı. 08.30 sıralarında Adnan Yıldız, 08.35 sıralarında kızı Betül Yıldız (35) evden çıktı. Şüpheliler Yeşilel ve Artukoğlu para taşıdıklarını düşündükleri Betül Yıldız’a doğru yöneldi. Çıkan olayda Mehmet Doğu Yeşilel, Betül Yıldız’ı ve silah sesi üzerine evden çıkan annesi Ferize Yıldız’ı silahla öldürdü, Adnan Yıldız’ı da yaraladı. Silah sesi duyan Kemal Yıldız, babasının silahını alarak evden çıktı ve Mehmet Doğu Yeşilel’i öldürdü, Artukoğlu’nu da yaraladı. Olayda Adnan Yıldız da Mehmet Beşir Artukoğlu’nu yaraladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’da açılan dava kapsamında sanıkların yargılaması Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapıldı. Davayı 2017 yılının Mart ayında karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Beşir Artukoğlu, Oktay Güneş ve İhsan Şimşek’i “Nitelikli yağmaya teşebbüs”, “Betül ve Ferize Yıldız’ın kasten öldürmek” ve “Adnan Yıldız’a karşı öldürmeye teşebbüs” suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28’er yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırmıştı. Murat Tuymaz’ı da tüm suçlardan beratina hükmetmişti. Müşteki sanıklar Adnan Yıldız ve oğlu Kemal Yıldız’ı, meşru müdafaa koşullarının oluştuğu gerekçesiyle beraatlerine karar verilmişti.





BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAVANIN BOZULMASINA KARAR VERDİ





İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına 6 Kasım 2017 tarihinde karar verdi. Bozma kararında sanık Artukoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle (Faillik) hüküm kurulduğunu belirildi Sanık Artukoğlu'nun azmettirme sonucu atılı suçları işlediği, olayın detaylarını ve azmettiricileri kollukta avukat huzurunda verdiği ifadesinde anlattığını kaydeden 1. Ceza Dairesi bu beyanların da hükme esas alınarak hüküm kurulduğunu kaydetti. Daire, sanık Artukoğlu'nun TCK 38/3 maddesi'nde yer alan indirim hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının gerekçeli kararında tartışılmasına hükmederek, yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar vermişti.



