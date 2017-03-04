(Görüntülü Haber) Eski koğuş arkadaşı tarafından düğününde öldürüldü

ÖLDÜRÜLEN DAMAT 'ALİSTAİR BEBEĞİ' VURAN KİŞİ ÇIKTI Aliağa ilçesinde düğününde öldürülen Daimi Akyüz'ün, İzmir'in Foça İlçesi'ne bağlı eski belde Yeni Foça'da 14 yıl önce, kafeteryada bebek arabasında uyurken isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Özlem ve David Grimason çiftinin oğlu 2.5 yaşındaki Alistair Grimason'u vuran kişi olduğu ortaya çıktı. 7 Temmuz 2003 tarihinde meydana gelen olayda, annesi Özlem Grimason ve anneannesi Gülay Eşsizhan'ın oturduğu kafeteryada bebek arabasında uyuyan Alistair Grimason, arka masalarında çıkan silahlı kavgadan isabet eden bir kurşunla yaşamını yitirmişti. Kamuoyunu aylarca meşgul eden olayla ilgili, kavga ettiği Ali Bektaş ve Alistair bebeğin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına yol açan Daimi Akyüz, polisin sıkı takibi sonucu yakalanıp, tutuklanmıştı. Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Daimi Akyüz 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Küçük çocuğun ölümü, annesi Özlem Grimason, İskoç babası David Grimason, dedesi avukat Tuncer Eşsizhan, anneannesi avukat Gülay Eşsizhan başta olmak üzere herkeste büyük üzüntü yaratmıştı. Bu olayın ardan avukat olan Eşsizhan çifti, başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için bireysel silahlanmaya karşı mücadele başlatmıştı.