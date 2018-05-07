(Görüntülü Haber) Eski kıyafetler tekrar kullanılacak

Haber - Kamera Eyyüp BURUNGAZİANTEP,()Gaziantep merkez Şehitkamil İlçe Belediyesi tarafından 'Sıfır Atık' çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen 50 noktaya eski kıyafet kumbarası konuldu. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kumbaralar sayesinde hem insanlar arasındaki yardımlaşmanın artacağını hem de geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi. Şehitkamil Belediyesi kentteki katı atık oranını en aza indirmek için daha önce geri dönüşüm projeleri olan 'Möp' ve 'e-Möp' uygulamasını hizmete sokarak vatandaşların evlerinden geri dönüşüm atıklarını toplamaya başladı. Belediye şimdi de eski kıyafetlerin toplanmasına yönelik başlattığı 'giysileriniz ikinci bir şansı hak ediyor' sloganıyla başlatılan projeyle ilçenin 50 noktasına eski kıyafet kumbarası koydu. Vatandaşların kumbaraya attığı eski kıyafetlerden kullanılabilir durumda olanlar temizlenip ütülendikten sonra belediye bünyesindeki sosyal markette ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Kullanılmayacak durumdaki kıyafet ve kumaş içerikli atıklar ise geri dönüşüme tabi tutularak yeniden iplik olacak şekilde değerlendirilecek.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki atık oranını en alt seviyeye düşürmek için yeni geri dönüşüm projeleri ürettiklerini ifade ederek şunları dediBizim tek amacımız burada ihtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlası olan arasında aracı olmaktır. Bizim imkanlarımızı çok dengeli şekilde kullanmamız gerekiyor. Ne kadar zengin olursak olalım ama bu ülkenin kaynaklarını dengeli kullanma zorunluluğumuz var. Şehitkamil Belediyesi olarak başlattığımız MÖP projesi, ardından E-MÖP projesinden sonra şimdi kullanılmış giysilere yeniden bir şans tanımak adına başlattığımız bir proje var. Özellikle yardımlaşmayı üst noktada tutabilmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek adına kullanılmış kıyafetler ayakkabılar, kabanlar, tişörtler kullanılmış ne varsa bunları özellikle toplu yaşam alanlarının olduğu belirli noktalarda kumbaralar bırakarak bunları yeniden hayata kazandırmaya çalışacağız. Bizim Gıda Bankamız var. Ancak herkesin bu Gıda Bankamıza gelmesinde problem yaşayacağını düşünerek toplu yaşam alanlarında belirli kumbaralar bırakacağız. Yaklaşık 50 nokta hedefledik, şu anda 8 noktada bu faaliyetleri yapacağız. Kullanılmış kıyafetlerin toplu olarak verilmesi söz konusu ise bizim kullanmış olduğumuz 2414455 no'lu telefondan bize ulaşarak bu kıyafetlerini adreslerinden alıyoruz. Kullanmadıkları kıyafetleri bir poşete koyarak bu kumbaramıza atsınlar, biz de bu kıyafetleri kullanılabilir olanları ayırıp ütüleyip gıda bankamızda ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Kullanılmaz halde olanları da kabul ediyoruz. Bunları çöpe atmak yerine ip olarak dönüştürüp ülke ekonomisine katkı sağlayacağız.