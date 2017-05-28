Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İSTANBUL, () ESKİ Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Faruk Süren Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmalarını öğrenerek Kuruçeşme Sahili'ne geldi. Sahilden adayı izleyen Faruk Süren "Üzücü bir hadise. Böyle bir kararın olduğunu, itiraz edildiğini biliyorum ama bunun bu safhaya geleceğini veya getirileceğini beklemiyordum.Bakalım ne olacak. Kiracıyla bir ihtilaf olduğunu biliyorum. Büyük bir ihtilaf var. Belediye yıkım kararı almış olabilir. Mahkemeler var. Bu safhaya gelmesi çok üzücü" dedi.
(Görüntülü Haber) Eski GS Başkanı Faruk Süren: Bu safhaya gelmesi çok üzücü
Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İSTANBUL, () ESKİ Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Faruk Süren Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmalarını öğrenerek Kuruçeşme Sahili'ne geldi. Sahilden adayı izleyen Faruk Süren "Üzücü bir hadise....
28 Mayıs 2017 Pazar 15:31
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