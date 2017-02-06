(Görüntülü Haber) Eski belediye başkanına terör gözaltısı...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-TERÖR örgütü propagandası yapmaktan hakkında iki kez arama kararı bulunan Fındıklı Eski Belediye Başkanı Ali Ece, İstanbul'da bir akrabasının evinde yakalandı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü propagandası yapmaktan hakkında iki arama kararı bulunan Şırnak Güçlükonak İlçesi Fındıklı Beldesi Eski Belediye Başkanı Ahmet Ece'nin Gaziosmanpaşa'da bir akrabasında saklandığı ve sürekli yer değiştirdiği bilgisi elde edildi. Terörle Mücadele ekipleri, Gaziosmanpaşa'daki adrese operasyon düzenleyerek Ali Ece(42)'yi yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ali Ece'nin polisteki işlemleri sürüyor.