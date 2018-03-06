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(Görüntülü Haber) Eski AB Bakanı Bağış: Terör örgütleri arkasında saklananlar, o kazdıkları tünellerin altında kalacak

AVRUPA Birliği (AB) eski Bakanı Egemen Bağış, Diriliş Gençlik Derneği Federasyonu organizasyonuyla, Van’da şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemekte konuştu. Bağış, Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), Afrin’de...

AVRUPA Birliği (AB) eski Bakanı Egemen Bağış, Diriliş Gençlik Derneği Federasyonu organizasyonuyla, Van’da şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemekte konuştu. Bağış, Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), Afrin’de sadece terör örgütleriyle mücadele etmediğini belirterek, "Gördüğünüz gibi terör örgütünün arkasına saklanan namertler, yiğit ve kahraman ordumuz tarafından bir bir indirildikçe iyot gibi açığa çıkıyor.T eröre destek verenler, kazdıkları tünellerin altında kalacaklar” dedi.

Diriliş Gençlik Derneği Federasyonu’nun organizasyonuyla, Van'da bir lokantada ‘El ele hep birlikte güçlü bir Türkiye' sloganıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemekli program düzenlendi. Dayanışma yemeğine, AB eski Bakanı Egemen Bağış, Başbakan Danışmanı Sadettin Kılıç, Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu, Diriliş Gençlik Derneği Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın,Diriliş Gençlik Derneği Van İl Başkanı Berrin Sürmeli, şehit ailelen ve gaziler, kentteki bazı Sivil Toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mehter takımının yaptığı gösteri ve verdiği mini konserle devam etti. 

'SESİMİZİN  GÜR ÇIKMASI İÇİN BİR OLMALIYIZ'

Diriliş Gençlik Derneği Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Algın, "17-25 Aralık'ta başlayıp, 15 Temmuz’a kadar kalkışma yaptıkları ve vatanımızı bölmeye kalkıştıkları hain darbe girişiminde, vatandaşlarımız göğsünü siper ederek, vatanlarını korudu. Türk-Kürt kardeştir. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Eğer biz bir olmazsak, biz birlik olmazsak hiç bir şey yapamayız. Sesimizin daha gür çıkması için, daha iyisini yapmalıyız ve ülkemize sahip çıkmalıyız" dedi.

'KAZDIKLARI TÜNELLERİN ALTINDA KALACAKLAR'

AB eski Bakanı Egemen Bağış ise,Türk Ordusu ve ÖSO’nun Afrin’de sadece terör örgütleriyle savaşladığını belirterek şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi terör örgütünün arkasına saklanan namertler yiğit, mert, kahraman ordumuz bir bir bunları indirdikçe iyot gibi açığa çıkıyor. Terör örgütünün arkasına saklananlar da, terör örgütüne kaçacak delik mühendisliğine soyunanlar da, o kazdıkları tünellerin altında kalacak. Bölgemizdeki terör bataklığını kurutmak için koçyiğitlerimiz, aslanlar gibi mücadele ederken, önlerine çıkan sivrisinekleri eziyor. Ellerini cetvel alıp bölgenin sınırlarını çizmeye kalkanların ellerini kırar, cetvellerini başlarına geçiririz.”

'ŞER İTTİFAKININ OYUNUNU, CUMHUR İTTİFAKI BOZDU'

MHP ve AK Parti’nin yaptığı ‘Cumhur ‘ ittifakına da değinen eski Bakan Bağış, "Şer ittifakının oyununu 'Cumhur ittifakı' bozdu. Tarih Sayın Bahçeli’nin Cumhurbaşkanımızın yanında duran bu milli, yerli ve asil duruşunu altın harflerle yazacak. Cumhur ittifakı, kendisini cumhurun bir parçası hisseden herkesin ittifakıdır. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle vatanına bayrağına gönülden bağlı olan herkes bu ittifaka dahildir" dedi.

Konuşmaların ardından Diriliş Gençlik Derneği Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, programa katılan yetkililere ve programın düzenlenmesinde destekte bulunanlara plaket verdi.

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