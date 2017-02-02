İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL,()-KÜÇÜKÇEKMECE'de, boşanma aşamasında olan eşi tarafından dün sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Sinem Metin Şahin'in cenazesini kadınlar taşıdı. Sinem Metin Şahin(26)'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şahin'in cenaze namazı İkitelli Cemevi'nde akşam namazının ardından kılındı. Daha sonra genç kadının içinde bulunduğu tabut, cenazeye katılan kadınlar tarafından omuzlanarak memleketi Tokat Niksar Kuyucak Köyü'ne gönderilmek üzere otobüse konuldu. Sinem Metin Şahin'in yakınları, cenaze otobüse konulurken gözyaşı döktü.
(Görüntülü Haber) Eşinin öldürdüğü Sinem'in tabutunu kadınlar taşıdı
İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL,()-KÜÇÜKÇEKMECE'de, boşanma aşamasında olan eşi tarafından dün sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Sinem Metin Şahin'in cenazesini kadınlar taşıdı. Sinem Metin Şahin(26)'in...
02 Şubat 2017 Perşembe 19:55
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