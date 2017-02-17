(Görüntülü Haber) Eşinin öldürdüğü Anna Gün ve 2 çocuğunun cenazeleri Rusya'ya götürülüyor

ANTALYA'da babaları tarafından öldürülen Leyla ve Viktor Gün ile anneleri Anna Gün'ün cenazeleri, Rusya'da toprağa verilmek üzere özel bir cenaze şirketi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Aksu İlçesi'nde tek katlı gecekonduda oturan 60 yaşındaki Muammer Gün, geçen pazartesi gece yarısı çocukları 11 yaşındaki Viktor ve 15 yaşındaki Leyla Gün'e, içine tarım ilacı koyduğu şekerlemeleri yedirip zehirledi. Muammer Gün, ardından Koçaş Temel Lisesi'nde İngilizce öğretmeni eşi 37 yaşındaki Anna Gün'ü göğsüne pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Sabaha kadar cesetlerin başında bekleyen Muammer Gün, saat 10.00 sıralarında 155'i arayarak, çocuklarını zehirleyip eşini tüfekle öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. Ev adresini polise veren Muammer Gün, ardından telefonu kapattı. Eşi ve çocuklarının adını, eşinin Rusya'da yaşayan anne, baba ve dayısının isimleriyle telefon numaralarını yazdığı kağıdı evin dış kapısına asan Muammer Gün, daha sonra pompalı tüfeği ağzına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Anna Gün ve çocuklarının cenazeleri toprağa verileceği Rusya'ya götürülmek üzere alındı. Anna Gün'ün Rusya'da yaşayan anne ve babasının girişimiyle özel bir cenaze şirketi tarafından alınan cenazeler, uçakla Rusya'ya gönderilecek. Eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Muammer Gün'ün cenazesi ise dün Adana'dan gelen 2 yeğeni tarafından alınarak Aksu İlçesi'ndeki Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.