(Görüntülü Haber) Eşinin intihara teşebbüs haberini alan Saffet Sancaklı hastaneye geldi(ek bilgi ve görüntüyle)

* Eşinin intihara teşebbüs ettiği haberinin Ankara'da alan Saffet Sancaklı, Başbakanlık uçağıyla İstanbul'a gelerek eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Sancaklı hastaneye koşarak girdi. * Hastaneden açıklama: "Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemize getirilen Hülya Sancaklı'nın, solunum aresti mevcuttu. İlk müdahalesi yapılarak solunum cihazına bağlanan Sancaklı, tomografisinin çekilmesinin hemen ardından acil ameliyata alındı. Hastamız ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakım servisine alındı. Sancaklı'nın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır" Haber- Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın İstanbul’da bulunan eşi Hülya Sancaklı intihar girişiminde bulundu. Tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Hülya Sancaklı, Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12’nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı. BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık uçağını tahsis etti. Sancaklı'yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Aracından inen Saffet Sancaklı koşarak hastaneye girdi. "SANCAKLI'NIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUMAKTADIR" Hülya Sancaklı'nın tedavi gördüğü özel hastaneden ise yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; "Sayın Hülya Sancaklı, 14 Ocak 2017 tarihi, saat 20.40'ta hastanemiz acil servisine ambulans ile getirilmiştir. Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemize getirilen Sayın Hülya Sancaklı'nın, solunum aresti mevcuttu. İlk müdahalesi yapılarak solunum cihazına bağlanan Sn. Sancaklı, tomografisinin çekilmesinin hemen ardından acil ameliyata alındı. Ameliyat; hastanemiz Nöroşiruriji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından sürdürüldü. Ekibimiz tarafından tıbbi tüm olanaklar kullanıldı. Hastamız ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakım servisine alındı. Sayın Sancaklı'nın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla Medicana International İstanbul Hastanesi" Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hastamız Hülya Sancaklı saat 20.30 hastanemizin acil servisine ateşlli silah yaralanması şeklinde getirildi. İlk yaptığımız değerlendirmede solunum aresti vardı. Beyinde sağ tarafttan kurşun giriş yeri vardı. hasta hemen ameliyata alındı. Ameliyatta gerekli kanamalar durduruldu. Beyni koruyucu önlemler alındı. Hasta geldiğinde vital işaretleri düşüktü. Ameliyat bitti, yoğun bakıma alındı. Vital işaretleri biraz normale geldi. Bundan sonra yoğun bakımda tıbbi tedavisi beyindeki basıncı düşürmek için devam edecek. hastamız yoğun bakımda tedavisi devam ediyor"