(Görüntülü Haber) Eşinin adını kütüphanede yaşatacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yaklaşık 1.5 yıl önce ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten kısa süre sonra ölen Gonca Can'ın (28) adı, eşi Durmuş Can (41) tarafından bir ilkokulun bahçesinde yapılan kütüphanede yaşayacak. 'Gonca Can Kütüphanesi' adı verilen bina törenle açıldı.



Ak Parti Kemer İlçe Başkan Yardımcısı Durmuş Can'ın eşi Gonca Can, 2016 yılının Ağustos ayında ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten iki hafta sonra yüksek tansiyon şikâyetiyle hastaneye götürüldü. Teşhis konulamayan Gonca Can evine döndükten sonra baygınlık geçirdi. Durmuş Can'ın çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen Gonca Can kurtarılamadı. Gonca Can'ın pulmoner emboli- akciğer atardamarının kan pıhtısı ile tıkanması rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.



MEZUN OLDUĞU OKULA KÜTÜPHANE YAPTIRDI



Olayın ardından 2 çocuğuyla kalan ve büyük üzüntü yaşayan Durmuş Can, eşinin adını yaşatmak için harekete geçti. Durmuş Can, 1988 yılında mezun olduğu Silkar İlkokulu'nda atıl durumdaki binayı yenileyerek kütüphane haline getirdi. 'Gonca Can Kütüphanesi' adı verilen tek katlı bina törenle açıldı. Törene, Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Belediye Başkan Yardımcısı ve Durmuş Can'ın ağabeyi Ahmet Can ve diğer davetliler katıldı. Törende Durmuş Can'ın büyük oğlu Serhat ile küçük oğlu Alper de yer aldı.



KONUŞURKEN GÖZLERİ DOLDU



Tören boyunca çocuklarını yanından ayırmayan Durmuş Can, konuşmasında da duygulu anlar yaşadı. Durmuş Can, okul yönetimi ve okul aile birliğine teşekkür etti. Okulun böyle bir eksiği olduğunu öğrendikten sonra müdürle görüşerek Milli Eğitim Müdürlüğü'ne konuyu aktardığını söyleyen Durmuş Can, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Z kütüphaneleri' var, biz de o Z kütüphanesinin minyatürünü, küçüğünü buraya yaptık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şu anda çok duygu yüklüyüm. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Kısa kesmek istiyorum. Mezun olduğum okula böyle bir şey yapmaktan son derece mutlu oldum. Onur verici benim için. Bilimde, eğitimde, iktisatta ve siyasette, hayatımızın her alanında geleceğimiz olan çocuklarımıza küçük de olsa bir katkı sağlayabilmek ve bu vesileyle rahmetli eşimin anısını yaşatacak olmaktan bahtiyarım" dedi.



'2016 YILINDA KAYBETMİŞTİK'



Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan da hizmet dolayısıyla Durmuş Can ve tüm ilgililere teşekkür ederken, "Gonca kardeşimizi 2016 yılında kaybetmiştik. Gonca benim de hemşehrim oluyor. Ben de Çanakkaleliyim. Bu bizi çok üzmüştü. Onun hatırasının burada yaşatılacak olmasından dolayı ayrıca gurur duyuyorum" diye konuştu.



'BURADAN FAYDALANMAK GEREKİYOR'



Ak Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de Kuran'ın ilk ayetinin 'Oku' olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Biz dönem dönem bu emri atlıyoruz. Dönem dönem okumuyoruz. Ama tabii kütüphane kurmak, kütüphaneyi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek, sadece isim olarak kalmamalı, buradan faydalanmak gerekiyor. Bunun için de çok önemli bir rol öğretmenlerimize düşüyor."



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı. İçerisinde ilkokul öğrencilerine yönelik kitapların yanı sıra zekâ geliştirici oyunların da yer aldığı kütüphanede, Yörüklere has sedir biçiminde oturma alanları da oluşturuldu.