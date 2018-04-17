Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ali Rıza Özpolat yargılandığı davada, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
(Görüntülü Haber) Eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası (1)
Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ali Rıza Özpolat yargılandığı davada, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl...
17 Nisan 2018 Salı 16:44
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.