(Görüntülü Haber) Eşini av tüfeğiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi

Haber:Özden ATİK / İstanbul,



Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat'ı evinde, başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdükten sonra teslim olan Ali Rıza Özpolat'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanığın "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda, sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu da belirtildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan maktül Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya, "Kadınlar ölmesin artık. Adalet yerini bulursa diğer katiller herkes bundan ibret alıp bir daha da bu suçları işlemezler inşaallah" dedi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki 15. duruşmaya, tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat getirildi. Maktül Halime Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukat ve üyeleri de izledi.





ADLİ TIP KURUMU: "SANIĞIN SUÇA KARŞI CEZAİ SORUMLULUĞU TAM"



Mahkeme Başkanı, sanık Ali Rıza Özpolat ile ilgili olarak Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporun ulaştığını belirtti. Raporda, sanığın "cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak, azaltacak mahiyette ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı" belirtilerek cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi. Rapora karşı beyanı sorulan müdahil Özpolat ailesi ile bakanlık avukatları rapora katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ettiler. Sanık avukatı Mustafa Özdemir ise, raporda bir çok hususun eksik bırakıldığını ileri sürerek beyanda bulunmak üzere süre talep etti.





SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ TALEP ETTİ



Daha sonra esas hakkındaki görüşünü açıklayan Savcı Bayram Demirtaş, sanık Özpolat'ın 13 Mayıs 2016'da evde tartıştığı eşi Halide Özpolat'ı evde bulunan av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü ve olaydan sonra tüfeğiyle polise teslim olduğu belirtilerek, sanığın "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.





DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özpolat'ın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatına rapora karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.





"ONLARIN GÜCÜ SADECE KADINLARA YETİYOR"



Duruşmanın ardından İstanbul Adliyesi önündeki meydanda, maktul Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu" üyeleriyle birlikte açıklama yaptı. Platform adına açıklama yapan Dilber Sünnetçioğlu, "Hiçbir kadın artık öldürülmesin. Kadınlar yaşasın. Kendi hayatları hakkında karar verebilsinler. Kadın katillerine indirimsiz ceza uygulanmadığı takdirde diğerleri de cesaretlendiriliyor. Birbirlerinden kaçış yollarını buluyorlar. Kadına iftira ediyorlar, 'yok erkekliğime laf söyledi, yok beni aldattı' gibi indirim almaya çalışıyorlar. Bir de şöyle bir şey var; bu bana çok ters geliyor. Mahkemedeki iyi hali. Mahkemede ne yapabilir, hakime mi saldıracak, savcıya mı saldıracak. Onların gücü sadece kadınlara yetiyor. Kadın katillerine indirimsiz ceza verilmeli. Biz bu davanın öldürülen diğer kadın kardeşlerimizin, tacize tecavüze uğrayan kadın ve çocukların yanındayız. Hiçbiri asla yalnız yürümeyecek" dedi.





"KADINLAR ÖLMESİN ARTIK"



Öldürülen Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya ise "Adalet yerini bulacak inşaallah. Raporun sonunda akli melekelerinin yerinde olduğu çıktı. Karşı taraf buna bile itiraz ediyor. Ama adalet yerini bulacak, bulsun da. Kadınlar ölmesin artık. Adalet yerini bulursa diğer katiller herkes bundan ibret alıp bir daha da bu suçları işlemezler inşaallah" dedi. Zekiye Kaya'nın avukatı İpek Bozkurt ise gelen rapora göre sanığın cinayeti kasten bilerek işlediğini belirterek "Biz bu davaları takip ederek zaten böyle sanıkların, böyle kocaların, eski nişanlıların, erkek arkadaşların cezalandırılacağının teminatı olmaya çalışıyoruz. Bütün mücadelemiz bunlar için" diye konuştu.



