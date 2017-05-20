Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...
Sözcü Gazetesine operasyon ve tepkiler...
Sözcü'ye operasyon Türkiye'yi ayağa kaldırdı
SÖZCÜ GAZETESİNİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Sözcü Gazetesi'nin Avukatı'ndan açıklama

(Görüntülü Haber) Esenyurt'taki taciz iddiasının ardından polisin okul çevresindeki önlemleri sürüyor

Ersan SAN/İSTANBUL,()-ESENYURT'ta, bir kırtasiyecinin kızları taciz ettiği iddiasıyla polise şikayet eden aile sayısı 8'e çıktı. Polisin okul çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor. İddiaya göre, Esenyurt'taki bir ilköğretim okulunun...

Ersan SAN/İSTANBUL,()-ESENYURT'ta, bir kırtasiyecinin kızları taciz ettiği iddiasıyla polise şikayet eden aile sayısı 8'e çıktı. Polisin okul çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

İddiaya göre, Esenyurt'taki bir ilköğretim okulunun karşısında bulunan kırtasiyenin 34 yaşındaki sahibi, son 1 ay içerisinde bazı kız öğrencileri elle taciz etti. Olay şüphelinin, bir kız öğrenciye yazdığı mektubu sınıf öğretmeninin bulmasıyla ortaya çıktı. Uygunsuz içerikteki mektubu farkeden öğretmen durumu kız öğrencinin ailesine bildirdi.


 

AİLELER ŞİKAYETTE BULUNDU

Taciz söylentisinin yayılması üzerine okula gelen veliler çocuklarıyla konuştu. Birçok öğrenci benzer şikayette bulununca aileler durumu polise bildirdi. Bu sırada velilerden bazıları okulun karşısında yer alan kırtasiyedeki şüpheliye taş ve sopalarla saldırmak istedi. Bölgeye ulaşan polis kalabalığı uzaklaştırıp şüpheliyi gözaltına aldı. 


 

PSİKOLOGLAR EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI

Tacize uğradığını iddia eden yaşları 8 ile 10 arasında değişen 5 çocuk, aileleri eşliğinde önce ambulansla hastaneye daha sonra da Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocukların emniyette psikologlar eşliğinde ifadeleri alındı. Aileler kırtasiyeci hakkında 'taciz' suçlamasıyla şikayette bulundu. Şimdiye kadar 8 ailenin benzer taciz şikayetinde bulunduğu öğrenildi.

Aileleri ayağa kaldıran taciz iddiası üzerine polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı. Toplumsal müdahale aracı TOMA ve zırhlı araçlar eşliğinde polisin okul çevresindeki önlemleri sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246