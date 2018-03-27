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(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta yaşayan 35 Suriyeli ülkesine döndü

İstanbul Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Esenyurt’ta yaşayan 35 Suriyeli, Türkiye tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytindalı Operasyonlarının...

İstanbul Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Esenyurt’ta yaşayan 35 Suriyeli, Türkiye tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytindalı Operasyonlarının ardından ülkelerine dönmek yola çıktı. İlerleyen günlerde diğer Suriyelilerin de aileleriyle dönmeleri bekleniyor. “SURİYELİLER BİZİM GİBİ KOMŞULARI OLDUKLARI İÇİN ÇOK ŞANSLILAR" Ülkelerine gidecek Suriyelileri otobüslerine bindiren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyelilerin ülkelerine dönecekleri yönündeki sözlerinin gerçekleşmeye başladığının altını çizerek, şunları söyledi: “Suriyeliler Cumhurbaşkanımıza, Türk askerine olan minnetlerini her fırsatta dile getiriyorlar. Buradaki ailelerin çocukları da orada ÖSO’da TSK ile teröristlere karşı savaşıyor. Onlar da evlatlarına kavuşacak. Biz burada Kızılay ile birlikte hareket ediyoruz. Şu anda 20 aile daha aportta Suriye’ye gitmek için bekliyor." TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE TEŞEKKÜR Ülkesini teröristlerden temizleyen Türk Askerine büyük minnet duyduğunu ifade eden 11 yaşındaki Hamza Talip Hüseyin, “Afrin’e gitmek istiyorum. Orada arkadaşlarım ve akrabalarım var. Orayı özledim. Afrin’i aldıkları için Türk askerine çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum" diye konuştu. Türkiye’de yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu ama vatanını özlediğini dile getiren 16 yaşındaki Amar Nasri, “Evime, okuluma gitmek istiyorum. Suriye yeniden Suriyelilerin olmaya başladı. Türk askerini çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. 4 sene önce Türkiye’ye geldiğini kaydeden Muhammed Nasri ise ülkesine gidip evini tamir edeceğini ve eğitimine devam edeceğini söyledi.

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