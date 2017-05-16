Ersan SAN/İSTANBUL,() İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu kullanıp kendinden geçen gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Esenyurt genelinde gençlerin yürek sızlatan halleri cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Otomobilde bulunan kişiler tarafından çekilen görüntülerde, Uyuşturucunun etkisiyle yol kenarında ayakta durmakta güçlük çektiği görülüyor. Bir başka görüntüde yol kenarına oturan bir gencin yine uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçmiş vaziyette ağladığı kameraya yansıyor. Bazı kişiler de bu gençle ilgileniyor. Diğer görüntülerde de benzer şekilde bilinçsizce harektlerde bulunan gençler kameralara yansıyor.
(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan gençler vatandaşlar tarafından kaydedildi
Ersan SAN/İSTANBUL,() İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu kullanıp kendinden geçen gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Esenyurt genelinde gençlerin yürek sızlatan halleri cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Otomobilde...
16 Mayıs 2017 Salı 09:16
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