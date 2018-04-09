Alper KORKMAZ - İSTANBUL,() EESENYURT'TA sokak ortasında karısını başından vuran kişi intihar girişiminde bulundu. Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki olay 08.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma davaları süren D.H. adlı kadın bir süredir akrabasının evinde kalıyordu. Saban evden çıkan kadının yanına gelen kocası V.H. dehşet saçtı. Kadını başından vuran V.H. kendi başına da ateş intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan D.H. ve V.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet: boşanmak isteyen karısını başından vurup intihar girişiminde bulundu (2)
Alper KORKMAZ - İSTANBUL,() EESENYURT'TA sokak ortasında karısını başından vuran kişi intihar girişiminde bulundu. Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki olay 08.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma davaları süren D.H. adlı kadın...
09 Nisan 2018 Pazartesi 10:34
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