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(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta nöbetçi eczane soygunu

ESENYURT'ta nöbetçi eczaneye gelen yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi kasada duran eczacıyı silah tehdidiyle etkisiz hale getirip kasadaki 650 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

 ESENYURT'ta nöbetçi eczaneye gelen yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi kasada duran eczacıyı silah tehdidiyle etkisiz hale getirip kasadaki 650 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Soygun saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Edilen bilgiye göre Albatros Sokak üzerinde bulunan nöhbetçi eczaneye gelen kimliği henüz belirsiz maskeli iki soyguncu silah tehdidiyle kasada duran eczacı Mustafa Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi. Soyguncular kasadaki 650 TL'yi alıp kayıplara karıştı. Korku dolu anları yaşayan Yıldırım hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polisler eczanede incelemelerde bulunurken, zırhlı bir polis aracıda sokak başında güvenlik önlemi aldı. Yıldırımın, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis kaçan iki soyuguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Mustafa Yıldırım soygunu şöyle anlattı: "Kıraç bölgesinde nöbetci eczaneyim. Yoğun bir nöbet geçiriyorduk. Saat 00.30 sıralarında yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi içeri girdi. Kapıdan içeri girdiklerinde neyle karşı karşıya kaldığımı anladım. Kasadaki parayı istediler. Kendi ellerimle parayı verdim. Ardından arkalarına dönüp gittiler"

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