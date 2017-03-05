Taner YENER-Ersan SAN/İSTANBUL,() Esenyurt'ta bir boya fabrikasının deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Boya ve tiner bulunan depodaki yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
(Görüntülü Haber)Esenyurt'ta boya fabrikası deposunda yangın (1)
Taner YENER-Ersan SAN/İSTANBUL,() Esenyurt'ta bir boya fabrikasının deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Boya ve tiner bulunan depodaki yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
05 Mart 2017 Pazar 11:41
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