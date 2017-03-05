(Görüntülü Haber)Esenyurt'ta boya fabrikası deposunda yangın (1)

Taner YENER-Ersan SAN/İSTANBUL,() Esenyurt'ta bir boya fabrikasının deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Boya ve tiner bulunan depodaki yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

05 Mart 2017 Pazar 11:41