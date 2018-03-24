(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta 96 kaçak göçmen gözaltına alındı
ESENYURT'ta kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. 96 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere 15 Mart'ta denetim yaptı. 2...
24 Mart 2018 Cumartesi 16:52
ESENYURT'ta kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. 96 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere 15 Mart'ta denetim yaptı. 2 saat süren denetimlerde 96 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Pendik'te bulunan merkezine götürüldü. 96 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.
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