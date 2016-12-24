(Görüntülü Haber) Esenler'de kaza; 1 kişi yaşamını yitirdi

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,() Esenler Tem bağlantı yolu Atışalanı mevkiinde, yaptığı kaza sonrası yola reflektör yerleştirmek isteyen Azerbaycan uyruklu sürücü, başka bir aracın kendisine çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza, Tem bağlantı yolu Edirne istikameti Atışalanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 MM 090 Azerbaycan plakalı lüks cipin sürücüsü Ferman Mammadlı gece saat 02.30 sıralarında, Tem bağlantı yolu Edirne istikametine doğru ilerlerken, Esenler Atışlanı mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks cip bir süre kayarak orta şeritte durabildi. Kazayı yara almadan atlatan Mammadlı, yola reflektör yerleştirmek için aracından indi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 34 NS 6981 plakalı aracın sürücüsü Yasin S. aracından Mammadlı'yı fark etmeyerek çarptı. Yasin S. durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mammadlı'nın kaza sonrası hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alarak gelen Mammadlı'nın arkadaşları cansız bedenini görünce şoka girdi. Kaza yapan araçlar incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Mammadlı'nın cansız bedeni ise Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Ferman Mammadlı'nın İstanbul'da bulunan özel bir üniversitede inşaat mühendisliği bölümünde okuduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaza sonrası inceleme başlattı.