(Görüntülü Haber) Esenler Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi

ESENLER Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlediği kahvaltı programı ile hızlandırdıkları kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. İstanbul’un pek çok bölgesinde olduğu gibi, Esenler’de bulunan binaların da risk altında olduğuna dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, deprem riski taşıyan yüz konutun yirmi altısının transfer edildiğini söyledi. Depreme dayanıklı binaların inşasına hız vereceklerini ifade eden Göksu, “Transfer ettiğimiz 45 konutun yerine şehir meydanı, park, okul gibi yapılandırmaları düzenliyoruz. Böylece 45 konutu transfer ederek dönüştürüyoruz. Aksilik çıkmazsa dönüşüm projesini 5 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Depreme hazırlıklı olmamız lazım. İmar kısıtlılığından dolayı hiç işlem yapılamayan deprem söz konusu olduğunda ilk defa ciddi hasarlar yaşayacağımız konutların transferine başlayacağız. Bu şehir kendisiyle beraber yeşil alanlarla bağlanan yeşille bütünleşmiş bir merkez olacak” diye konuştu. “DEPREM RİSKİ SIFIR, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK KONUTLAR YAPILACAK” 5 Ekim 2012 tarihinde, Türkiye’deki kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatıldığı noktada vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili merak ettiği soruları cevaplayan Göksu, Esenler halkının desteğini alarak el değmemiş mahallelerin yıkımı gerçekleştirip, 6 bin yeni konutun inşa edileceğini ve yetmiş dört bin konutun da geri dönüşümünün gerçekleştirileceğini kaydetti. Vatandaşların, deprem riskinden kurtulmuş, yaşam kalitesi ve konforu yüksek konutlarda yaşamalarını görev edindiklerini belirten Göksu, en kısa zamanda niteliği yüksek şehir merkezini inşa etmeyi hedeflediklerini aktardı.