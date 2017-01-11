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(Görüntülü Haber) Erzurumlular; "Bizim çocuklar ayı balası mı?"

Zafer KUMRU / ERZURUM, () İSTANBUL'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini Erzurumlular "Bizim çocuklar ayı balası mı?" diyerek espirili bir şekilde eleştirdi. Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında...

Zafer KUMRU / ERZURUM, () İSTANBUL'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini Erzurumlular "Bizim çocuklar ayı balası mı?" diyerek espirili bir şekilde eleştirdi. Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20-30 dereceye kadar düştüğü günlerde Erzurum'da çocuklarının okula gidip, geldiğini anlatan Erzurumlular, özellikle sosyal paylaşım sitelerinde bu duruma tepki gösterdiler. Vatandaş Seyfettin Bölükbaşı, "Erzurum'a 1 metre kar yağar, hava sıcaklığı eksi 35 - 40 derecedir. Ama buna rağmen çocuklarımız yine okula gider. Ben de işçiyim. Gece eksi 40 derece soğukta çalışıyoruz. Niye bizimkiler ayı balası mı? diye konuştu. Çocuklarının demir gibi olduğunu söyleyen Ayhan Çalık ise, "Bizimkilere bir şey olmaz, soğukta büyüyorlar. Onlar akide (kibar) uşağı" dedi.

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