(Görüntülü Haber) Erzurum PMY'de mezuniyet coşkusu

Zafer KUMRU/ERZURUM, () - ERZURUM Polis Meslek Yüksekokulu (PMY), 15'inci döneminde 100 mezun verdi. PMYO Müdürü Mesut Gezer konuşmasında vatan hainlerine seslenerek, "Hiçbir güç, sizi elimizden alamayacak" dedi. Polis Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen mezuniyet törenine Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, 9'ncu Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Mehmet Dursun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sezai Ercişli, ETÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Songül Duman, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fazlı Erdoğan ve polis adaylarının aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından dereceye giren polis adaylarına ödülleri verildi. Öğrencilerden dönem birincisi olan Barış Değirmenci tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Törende konuşan PMYO Müdürü, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Gezer, terör odaklarına şöyle seslendi: "Tüm vatan haini örgütlere bir mesajımız olacak. Her nerede olursanız olun, istismar ettiğiniz hiç bir değer, ardına sindiğiniz hiç bir kaya, içerisine kaçtığınız hiçbir zırhlı mağara, ağalarınızın paşalarınızın size hibe eittiği hiçbir zırhlı araç, eteğinin altına saklandığınız hiçbir güç, sizi elimizden alamayacak. Evvel Allah bu milletin evlatları döktüğünüz kanların ve ihanetlerinizin hesaplarını sizlerden fitil fitil soracaktır. Siz bir taraf biz bir taraf. Siz küfrani biz rahmani. Siz hepiniz, biz tek." Konuşmanın ardından mezun olan öğrencilerden biri 'Şehit olursam ağlama anne' başlıklı şiiri okuması salondakileri, duygulandırdı. Program sonunda öğrenciler yemin etti ve mezuniyet sevincini, şapkalarını havaya atarak paylaştı.