ERZURUM, () Erzurum'da, elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybeden sanatçı Fethi Siverekli, bozulan protezleri yüzünden artık sahnede mikrofon bile tutamaz hale geldiğini belirterek, 5 parmaklı protez kol için yardım çağrısında bulundu. Siverek'in bu çağrısını karşılıksız bırakmayan Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Sanatçılarımıza değil kol, gerekirse can bile oluruz dedi.
(Görüntülü Haber) Erzurum Milletvekili Ilıcalı'dan sanatçıya protez kol müjdesi
ERZURUM, () Erzurum'da, elektrik çarpması sonucu iki kolunu kaybeden sanatçı Fethi Siverekli, bozulan protezleri yüzünden artık sahnede mikrofon bile tutamaz hale geldiğini belirterek, 5 parmaklı protez kol için yardım çağrısında bulundu....
14 Mart 2018 Çarşamba 10:24
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