(Görüntülü Haber) Erzurum'da sis görüş mesafesini düşürdü

YÜKSEK basıncın etkisi nedeniyle nem oranının yüzde 96'yı bulduğu Erzurum'da sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Uzun süredir Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzurum'da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte şehir merkezini sis kapladı. Yüksek basıncın etkisi ile nem oranı yüzde 96'yı bulunca göz gözü görmedi. Koca binaların bile sisten görünmediği kent merkezinde, karayollarında da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 8 dereceyi bulduğu Erzurum'da sisin gün boyu etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi. Uzmanlar, buzlanma, don yer yer pus hadisesi ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı tedbirli olması konusunda vatandaşları uyardı.