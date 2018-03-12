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(Görüntülü Haber) Erzurum'da kurtuluş coşkusu

ERZURUM'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Erzurum'un kurtuluş törenleri için İstanbulkapı mevkiinde toplanan protokol, vatandaşlar ve öğrenciler; atlı birlikler ve Türk bayrakları...

ERZURUM'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Erzurum'un kurtuluş törenleri için İstanbulkapı mevkiinde toplanan protokol, vatandaşlar ve öğrenciler; atlı birlikler ve Türk bayrakları eşliğinde Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Burada çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un büyük Türk milletinin tarihi misyonunda ve alın yazısında her zaman Anadolu'nun kilidi ve anahtarı konumunu üstlendiğini belirtti. Başkan Sekmen, şunları söyledi: "Dün olduğu gibi bugün de bu tarihi şehir; stratejik öneminden, tarihi, dinı ve siyası cazibesinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Erzurum, Türk milletinin eline geçtiği yıllardan günümüze kadar, ülkemizde görülen her önemli vatan meselesinde Türk milletinin yüz akı ve yürek güveni olmuştur. Tarihimizin bize öğrettiği ilk hakikat; bu vatanı kurmanın kolay olmadığıdır. Üstünde bugün sere serpe gezdiğimiz bu topraklar, şehitlerimizin kanlarıyla vatanlaştırdığımız ülkemizin, Türk milletinin vatanı olabilmesi için, bin yıldan beri en seçme yiğitlerini, devlet adamlarını, komutanlarını, en sevdiği, üstüne titrediği zekâları, ilim, fikir ve gönül adamlarını buralarda eritmiş, buralarda akıtmıştır." Sekmen'in konuşması sırasında tören alanına girmek isteyen İsmail K. adlı kişiye polis izin vermedi. Kentte düzenlenen törenlerdeki ilginç davranışlarıyla bilinen İsmail K., 4 polis tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Polis tarafından götürülen İsmail K., "Ben vatanını bayrağını seven biriyim. Neden beni buradan uzaklaştırıyorsunuz ?" diye bağırdı. Kutlama töreninde daha sonra öğrenciler şiir okudu. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ise bazı marşları seslendirdi. Protokol üyeleri kutlama programı kapsamında Karskapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

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