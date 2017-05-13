(Görüntülü Haber) Erzurum'da İbrahim Erkal için giyabı cenaze namazı

İSTANBUl'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan sanatçı İbrahim Erkal'ı hemşehrileri unutmadı. Lalapaşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazında Erkal'a haklarını helal eden Erzurumlular, 'Seni unutmayacağız' ve 'Başın sağolsun Erzurum' pankartı açtı.



Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanedeki 29 günlük yaşam mücadelesini kaybeden sanatçı İbrahim Erkal için bugün Lalapaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında yakalara İbrahim Erkal'ın fotoğrafı takıldı. Kadınların uzaktan izlediği namaz öncesi kısa bir konuşma yapan Lalapaşa Camisi imamı Musa Dağ, Erzurum için değerli bir insanın vefat ettiğini söyledi. İbrahim Erkal'ın Alah'ın kutsal saydığı gönüllerde taht kurmayı başardığını ifade eden imam Musa Dağ, "Şehrimizin adını dünyanın dört bir tarafında anan, Erzurum'dan gittiği gibi yaşayan, manevi değerlerini ön planda tutan bir kardeşimizdi. Bizler onun arkadaşları, komşuları, akrabaları olarak bir araya geldik. Şimdi son komşuluk görevimizi yerine getirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.



İmam Musa Dağ'ın "Kardeşimize dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna saf tutan cemaatten "helal olsun" sesi yükseldi. Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı namaza bedensel engelli bir vatandaş da akülü aracıyla katıldı. Namaz sonrası Erkal için fatiha okuyan vatandaşlar, daha sonra birbirlerine taziye dileklerinde bulundu.