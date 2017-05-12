(Görüntülü Haber) Erzurum'da Hemşirelik Haftasında müzik ziyafeti

Zafer KUMRU / ERZURUM,() ATATÜRK Üniversitesinde düzenlenen Hemşirelik Haftasında, Prof. Dr. Agıgat Maharramova piyanoyla Yeşilçam film müziklerinden bir demet sundu. Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Türk Hemşireler Derneği Erzurum Şubesi ve Öğrenci Hemşireler Derneği Erzurum Şubesi iş birliği ile düzenlenen Hemşirelik haftası 15 Temmuz Milli İrade Salonun'da düzenlendi. Törene Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımıcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gülşen Eryılmaz, öğretim üyeleri ,hemşireler ve fakülte öğrencileri katıldı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Agıgat Maharramova'nın piyano ile çaldığı Yeşilçam film müziği büyük ilgi topladı. Müzik ziyafetinin ardından Atatürk Üniversitesi Sağlık Kültür Dairesi Zeybek ekibi Ege yöresinin folklöründen örnekler verdi.