(Görüntülü Haber) Erzurum'da EYOF heyecanı

Hümeyra PARDELİ -Zafer KUMRU / ERZURUM,() Erzurum'u 11-18 Şubat tarihlerinde yapılacak olan 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) heyecanı sardı. Erzurum, 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan EYOF'a ev sahipliği yapıyor. 34 ülkeden 700'ü aşkın sporunun katılacağı festivalde Türkiye'yi 24'ü kız, 45 erkek toplam 69 genç temsil edecek. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, artistik patinaj, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve kar kayağı branşlarında 14-17 yaş arasındaki gençler dereceye girebilmek için mücadele edecek. EYOF boyunca, 5 bine yakın güvenlik görevlisi, 300 sağlık personeli ve 150 AFAD personeli görev alacak. Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum, konuklarını bu hafta sonundan itibaren ağırlamaya başlacak. EYOF 2017'nin açılış seremonisi ise 12 Şubat gerçekleşecek. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılışına da ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadyumu'nda düzenlenecek EYOF'un açılış seremonisi, halka açık ve ücretsiz olacak. Çeşitli etkinlikler ve sürprizlerin olacağı tören, Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Vatandaşlar, saat 17.00'den itibaren tören alanına giriş yapabilecek.