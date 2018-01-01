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(Görüntülü Haber) Erzurum'a yeni yılda lapa lapa kar yağdı

ERZURUM'da yeni yılın ilk saatlerinde yağmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan karın kalınlığı kısa sürede 10 santimi geçti. Uzun süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Erzurum'da, yeni...

ERZURUM'da yeni yılın ilk saatlerinde yağmaya başlayan kar kenti beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan karın kalınlığı kısa sürede 10 santimi geçti. Uzun süredir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Erzurum'da, yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar sabah saatlerinde etkisini sürdürmeye devam etti. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Erzurum'da kar yağışı kısa sürede kent merkezinde 10 santimi aştı. Yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi bulan kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri karayolunda ve kaldırımlarda sık sık kar temizleme çalışması yaptı. Yılın ilk karı altında yürüyen vatandaşlar, Erzurum'a karın çok yakıştığını söyledi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının bugün yurdu terk edeceğini bildirdi. Kar yağışının durması ile hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Uzmanlar, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, tipi oluşumu, buzlanma ve don olaylarına karşı yetkililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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