El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırıda şehit olan 5 askerden uzman çavuş Selim Topal'ın 31 Aralık 2016 tarihinde Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım ile akşam yemeği yiyip ve sohbet ettiği öğrenildi. Başbakan Binali Yıldırım 31 Aralık 2016 tarihinde askerlerle akşam yemeği yemek için Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'ne gitmişti. Burada Başbakan Binali Yıldırım ile akşam yemeği yiyen askerler arasında dün El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırıda şehit olan askerden uzman çavuş Selim Topal'ın olduğu öğrenildi. Başbakan Yıldırım, yanına oturan uzman çavuş Selim Topal ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Başbakan Yıldırım, Selim Topal'ın ailesini arayarak telefonla görüştü.
(Görüntülü Haber) Erzincanlı şehit Selim Topal 31 Aralık'ta Başbakan Binali Yıldırım ile Oğuzeli'nde yemek yemişti 1
El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırıda şehit olan 5 askerden uzman çavuş Selim Topal'ın 31 Aralık 2016 tarihinde Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'nde Başbakan...
21 Ocak 2017 Cumartesi 09:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.