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(Görüntülü Haber) Erzincan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

ERZİNCAN'ın Üzümlü İlçesi'nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine ve meyve ağaçlarına büyük zarar verdi. Erzincan ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde doluya dönüştü....

ERZİNCAN'ın Üzümlü İlçesi'nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine ve meyve ağaçlarına büyük zarar verdi.

Erzincan ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde doluya dönüştü. Üzümlü İlçesi'ne bağlı Bayırbağ ile Pişkidağ Köyü'ne dün gece yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı. Yağış ardından zarar sabah saatlerinde ortaya çıktı. Bölgede kısa süre sebze fidesi dikimi yapılan tarım arazileri büyük oranda zarar gördü. Kayısı ve kiraz ağaçları da doludan etkilendi. Yağış nedeniyle büyük zarar gördüklerini ifade eden köylüler "Geçen yıl don yakmıştı, bu yılda dolu büyük zarar verdi" dedi.

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