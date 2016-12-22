(Görüntülü Haber) Ermenek'te kardan yollar kapandı, ağağı kırılan kadın sırtta taşındı

KARAMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde okullar tatil edildi. Bugün de eğitim yapılmayan kentte, yarın da okulların tatil olduğu belirtildi. Ermenek İlçesi'nde ise kent merkezinde yüksekliği 60 santimetreyi aşan kar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ayağı kırılan bir kadın, sağlık görevlisinin sırtında yaklaşık 100 metre taşınıp ambulansa alındı. Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün öğle saatlerinden itibaren eğitime ara verildi. Okullar yarın da tatil edilirken, 129 köy yolundan 120'si ulaşıma kapalı. Karaman'ın, güneyindeki Taşeli platosunda bulunan 1300 metre rakıma sahip Ermenek İlçesi'nde ise iki gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekliği 60 santimetreyi aşan kar nedeniyle park halindeki bazı araçlar adeta kar örtüsünden görünmedi. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı belirtildi. Ermenek- Konya, Ermenek -Mut, Ermenek- Alanya karayolu ise ulaşıma kapandı. Buzdolabının devrilmesi sonucu ayağı kırılan bir kadın hasta, mahalle aralarındaki sokakların karla kaplı olması nedeniyle sağlık görevlisinin sırtında yaklaşık 100 metre taşındıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.