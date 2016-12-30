(Görüntülü Haber) Ermenek'da çatıdan düşen kar kütleleri araçlara hasar verdi

Ali Rıza ETCİ / ERMENEK (KARAMAN) () KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde çatılardan düşen kar kütleleri, park halindeki araçlara hasar verdi. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kentte 10 gündür yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karın yükseliği kent merkezinde 1 metreye ulaştı. Çatılarda biriken karlar ise tehlike oluşturmaya başladı. Bazı binarların çatısındaki kar kütlerinin eriyip park halindeki araçların üstüne düşmesi sonucu yaklaşık 10 araç hasar gördü. Çınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir binan çatısındaki karın park halindeki iki aracın üstüne düşme anı ise güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı