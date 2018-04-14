​(Görüntülü Haber) Erken doğumda ambulanssız sevke soruşturma izni yok -2

ZONGULDAK Valiliği İl İdare Kurulu, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin nöbetçi doktoru A.Ö. tarafından muayene edildikten sonra doğumun başladığı söylenerek başka bir hastaneye ambulans tahsis edilmeden sevk edilen ve ameliyatla alınan 25 haftalık bebeği 7 gün sonra ölen Emel Berber'in (23) Cumhuriyet Savcılığı'na şikayeti üzerine başlattığı inceleme sonucunda soruşturma izni vermedi. Karara tepki gösteren Berber çifti, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti.







Geçen 18 Aralık'ta meydana gelen olayda 6 aylık hamile Emel Berber, evinde rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Emel Berber'i muayene eden nöbetçi doktor A.Ö., iddiaya göre erken doğum olabileceğini söyleyerek hastaneye yatışını yapacağını söyledi. Doktor A.Ö., bir süre sonra ise Emel Berber'i başka bir hastaneye sevk etmeye karar verdi. Doğumu başlayan Emel Berber, ambulans tahsis edilmeden kendi araçlarıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Acil ameliyata alınan genç kadının dünyaya gelen erkek bebeği 'Barış Ada' 7 gün sonra hayatını kaybetti. Emel ve Aykut Berber çifti, bebeklerini Çaycuma ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde toprağa verdi.







VALİ SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ







Berber ailesi, bebeklerinin ölümüyle ilgili acil serviste nöbetçi doktor A.Ö.'nün ihmali olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Emel Berber, doktorun ambulans tahsis edemeyeceklerini, kendi araçları veya taksi ile sevk edeceği hastaneye gitmesini söylediğini ileri sürdü. Savcılığın soruşturma izni istediği Zonguldak Valiliği İl İdare Kurulu, olayla ilgili inceleme raporu hazırladı. Raporda yer verilen bilirkişi, doktorun tıp kurallarına uygun olarak hastayı muayene ettiğini ve sevkini gerçekleştirdiğini belirtti. Raporda, doğumun başladığı ifade edilmesine rağmen hastanın ambulansız sevk edilmesi konusuna ise değinilmedi. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, yapılan inceleme sonucunda doktor A.Ö. hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi. Berber çifti, karara tepki göstererek Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu.







ANNE EMEL BERBER KARARA TEPKİLİ







Acılı anne Emel Berber, BEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin hazırladığı ön tanı raporunda kanaması olan hastanın ambulanssız sevk edilmesinin, 'Erken doğum yapabileceği söylenerek yeni doğan bakım ünitesinde yer sorgulanmadan ayaktan sevk ile yönlendirilmiş' cümlesiyle belirtildiğini söyledi. Doktor A.Ö.'nün kendisiyle ilgilenmediğini, araçlarının olmadığını söyleyince 'o zaman taksi çağırın' dediğini söyleyen Emel Berber, şöyle dedi:







"Eşim o zaman işteydi ve uzaktaydı. Eşim bir şekilde geldi. Aradan vakit de geçti. Sevk edildiğimiz hastaneye kendi imkanlarımızla gittik ve doğum yaptım. Bebeğim hayatını kaybetti. Biz suç duyurusunda bulunduk. Gelen raporda doktorun yaptığı muayenenin doğru olduğu yazıyor. Ancak ambulanssız sevk konusunda bir şey yazmıyor. Valilik de soruşturma izni vermedi. Üstünü kapattılar olayın. Başlayan bir doğum var ve kendi aracımızla hastaneye sevk ediliyoruz. Ben bu doktorun yaptığı muayeneyi kabul etmiyorum. Doktor ambulans tahsis etmesi durumunda hastaneye geç kalacağımızı söylemiş. Benim eşim işten gelmesi ve tıp fakültesine gitmem yine zaman kaybı oldu. Madem beni düşünüyordu o zaman hastane kurum aracını tahsis etseydi, hastaneye acil gönderseydi. Belki yine oğlum yaşamayacaktı ama sonuçta en azından 'bizim için mücadele etmiş' diyecektim. Kesinlikle doktor ihmali olduğunu düşünüyorum."







'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'







Baba Aykut Berber ise haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Başka ailelerin mağdur olmaması için mücadele edeceğini ifade eden Aykut Berber, "Benim işten çıkıp hastaneye ulaşmam yarım saati buldu. Yarım saatte bir ambulans gelemez mi hastaneye? Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bir ambulans bize neden tahsis edilmiyor. Hamile bir bayanın doğumu başlamış. Bu ambulans için yeterli bir gerekçe değil mi? Başka ailelerin, hastaların canı yanmasın diye bunun peşini bırakmayacağım. Soruşturma izni verilmedi. Biz Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz ettik. İnşallah oradan bizim lehimize karar gelecek. Bir kurum bir yer bizi anlayacaktır" dedi.