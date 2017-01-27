Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA () KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle trafik adeta felç oldu. Tüm yurdu saran kar ve soğuk hava Ereğli İlçesi'nde de etkisi gösterdi. Özellikle kentteki Atatürk Bulvarı'nda araçlar buzlanma nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan çok sayıda araca çevredeki vatandaşlar yardımcı. Araçlar vatandaşların iteklemeleri sonucu yollarına devam edebildi.
(Görüntülü Haber) Ereğli'de trafik felç oldu
Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA () KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle trafik adeta felç oldu. Tüm yurdu saran kar ve soğuk hava Ereğli İlçesi'nde de etkisi gösterdi. Özellikle kentteki Atatürk Bulvarı'nda...
27 Ocak 2017 Cuma 12:10
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