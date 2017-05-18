(Görüntülü Haber) Erdoğan TÜSİAD YİK toplantısına katıldı (6) (Erol Bilecik'in konuşması)
18 Mayıs 2017 Perşembe 17:48
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Kucağa alınmak istememek otizm belirtisi...
- 2Bağırsak diyeti metabolik hastalıklardan...
- 3(Görüntülü Haber) 'İskemik aort...
- 4Op. Dr. Kayar: Menisküs yırtıkları,...
- 5(Görüntülü Haber) A tipi kişiliğiniz...
- 6Her yıl 9 milyon insan bu yüzden ölüyor
- 7Her yıl 9 milyon insan bu yüzden ölüyor
- 8Üniversiteli gençten hipertansiyon hastalarının...
- 9Karaciğerinin yüzde 70'ini kist kaplayan...
- 10A tipi kişiliğiniz varsa hipertansiyona...
- 1Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat...
- 251 yaşında okuma yazma öğrendi
- 351 yaşında okuma yazma öğrendi
- 4Türk ve Irak üniversiteleri Van'da...
- 5(Görüntülü Haber) Doğu ve Güneydoğu'da...
- 6Doğu ve Güneydoğu'da 8 bin 267 kız...
- 7Adalet Alanı öğrencilerine duruşma salonunda...
- 8Orhan Özbey: “İnsan israfını engellemeliyiz”...
- 9(Görüntülü Haber) Bahçeşehirli öğrenciler...
- 10Bahçeşehirli öğrenciler dili İngilizce...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.7B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Jandarma'dan Guinness Rekoru
- 2Jandarma'dan Guinness Rekoru
- 3HDP'li Milletvekilinin kardeşi tutuklandı
- 4HDP'li Milletvekilinin kardeşi tutuklandı
- 5Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.6 düşüşle 95...
- 6Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.6 düşüşle 95...
- 7Adıyaman'da 20 yıldır müzede saklanan...
- 8Elazığ’da FETÖ operasyonu: 7 kişi...
- 9DHA YURT BÜLTENİ-16
- 10FOTOĞRAFLAR//Erdoğan: 54 yıldır bu ülkeyi...
- 11FETÖ/PDY mensupları Meis'e kaçmaya...
- 12Manisa Büyükşehir Belediyespor-Silivrispor:...
- 13Hastaneye tabancayla gelen kadın temizlik...
- 14Lice davası ertelendi
- 15Flash....!!!!!! Borsa İstanbul Endeksi...
- 16Brezilya devlet başkanı Temer’in rüşvet...
- 17DHA ANKARA- Jandarma'dan Guinness Rekoru
- 18Brezilya devlet başkanı Temer’in rüşvet...
- 19(Özel Haber) Köyde doktor bulamayınca...
- 20Brezilya devlet başkanı Temer’in rüşvet...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:29
|05:35
|13:11
|17:08
|20:29
|22:17
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv