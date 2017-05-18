(Görüntülü Haber) Erdoğan Tüsiad YİK toplantısına katıldı (11) Erdoğan açıklaması
18 Mayıs 2017 Perşembe 18:49
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