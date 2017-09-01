Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Tarabya'ya geçti. Tarabya Köşkü'ne giderken yolda duran Erdoğan, Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi'ne uğrayarak polislerle bayramlaştı.
(Görüntülü Haber) Erdoğan polislerle bayramlaştı
Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Tarabya'ya geçti. Tarabya Köşkü'ne giderken yolda duran Erdoğan, Şehit Kemal Aykut Genç Polis...
01 Eylül 2017 Cuma 10:54
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