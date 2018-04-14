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(Görüntülü Haber) Erdoğan: Onunla beraber gitmek isteyenler buyursun gitsin

İhsan YALÇIN - Güven USTA - İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir İlçe Kongresi öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu otoparkında kendisini karşılayanlara hitap etti. Afrin'de 4 bin 200 teröristin etkisiz...

İhsan YALÇIN - Güven USTA - İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir İlçe Kongresi öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu otoparkında kendisini karşılayanlara hitap etti. Afrin'de 4 bin 200 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, " Size imansızlar selam duracak. Afrin'de durdular mı? Kaçtılar mı? Kuyruklarını iki bacak arasına aldılar, kaçtılar. Bak şu anda 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi. Niye? Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor" diye konuştu. Erdoğan, FETÖ ile yürütülen mücadeleye de değinerek " Paralel devlet nerede? Pensilvanya'da. Onunla beraber gitmek isteyenler buyursun gitsin. Bilet paralarını da veririz. Gitsinler. Bizim bu vatanda vatanını,milletini seven vatandaşlara; millete, kardeşler topluluğuna ihtiyacımız var. Karşımdaki topluluğu böyle görüyorum" dedi.

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