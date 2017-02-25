Özgür ALTUNCU - İSTANBUL () -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, stantları inceleyerek kitap imzaladı. "15 Temmuz" temalı fuarın açılışın ardından Erdoğan stantları gezdi. 15 Temmuz gazisinin standını inceleyen Erdoğan, torunları için de kitap aldı. Katılımcılar ve fuarı gezmeye gelenler Erdoğan ile bol bol fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra Yalçın Akdoğan’ın Lider isimli kitabını protokol için imzaladı.
(Görüntülü Haber) Erdoğan, kitap fuarını gezdi
Özgür ALTUNCU - İSTANBUL () -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, stantları inceleyerek kitap imzaladı. "15 Temmuz" temalı fuarın açılışın ardından Erdoğan stantları...
25 Şubat 2017 Cumartesi 20:02
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