(Görüntülü Haber) Erdoğan, kitap fuarını gezdi

Özgür ALTUNCU - İSTANBUL () -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, stantları inceleyerek kitap imzaladı. "15 Temmuz" temalı fuarın açılışın ardından Erdoğan stantları gezdi. 15 Temmuz gazisinin standını inceleyen Erdoğan, torunları için de kitap aldı. Katılımcılar ve fuarı gezmeye gelenler Erdoğan ile bol bol fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra Yalçın Akdoğan’ın Lider isimli kitabını protokol için imzaladı.