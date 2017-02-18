(Görüntülü Haber) Erdoğan: Keşke Cumhurbaşkanlığı sistemine 1990'lı yılların başında geçseydik (4)

KONVOYDA KAZA: 1 POLİS YARALI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Elazığ'da, halka hitap ettikten sonra belediyeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüs, belediyeden ayrılırken koruma ekibinde bulunan polise çarptı. Kaza nedeniyle kısa süre kargaşa yaşanırken, otobüsten inen Erdoğan, yaralanan koruma polisi ambulansa taşınana kadar yanından ayrılmadı. Yaralı koruma polisi ambulansla hastaneye götürülürken, Erdoğan otobüsle olay yerinden ayrıldı. Tedavisi süren yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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KONVOYDA KAZA: 1 POLİS YARALI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Elazığ'da, halka hitap ettikten sonra belediyeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüs, belediyeden ayrılırken...
18 Şubat 2017 Cumartesi 20:26
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