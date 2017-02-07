Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome'yi resmi törenle karşıladı Haber ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, resmi törenle karşıladı.
(Görüntülü Haber)Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome'yi resmi törenle karşıladı Haber ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, resmi törenle karşıladı. ...
07 Şubat 2017 Salı 17:32
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