(Görüntülü Haber) Erdoğan: Dün oradaki gelişmeler bir afet, felaketti (3)

Hakime TORUN-Nursima KESKİN /ANKARA () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de yapılan 23 Nisan törenleri sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin, "Hastalıklı siyasetlerini ülkemizin bu milli bayramını zehirlemek için kullananları buradan şiddetle kınıyorum. Tabi dün baktın ki nasıl olsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor. Onun burada konuşma yetkisi yok. Veya konuşma hakkı yok. Oradan bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini yaptırmam ya. AK Parti Genel Başkanına belki yapabilirsin. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına yapamazsın. Dün oradaki gelişmeler bir afet, felaketti"dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Adıyaman'daki 5.1'lik depreme ilişkin Erdoğan, "Çok şükür can kaybı yok. 13 yaralımız var ayakta tedavi edildiler. Maddi hasarlar da zaten giderilir. Recep bey ve Ahmet bey de Adıyaman'a hareket ediyor yerinden inceleme yapacaklar" dedi. Erdoğan, "Seçim kanunlarındaki paket başta olmak üzere tatile girmeden çok önemli çalışmalar var. Bunları tamamladıktan sonra sahada gece gündüz inşallah çalışacağız" dedi. "HASTALIKLI SİYASETLERİNİ ÜLKEMİZİN BU MİLLİ BAYRAMINI ZEHİRLEMEK İÇİN KULLANANLARI BURADAN ŞİDDETLE KINIYORUM" TBMM'deki 23 Nisan törenleri sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin Erdoğan, "Dün Meclis Genel Kurulu'nda şahit olduğumuz görüntüleri, yapılan tartışmaları asla tasvip etmediğimi bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi hastalıklı siyasetlerini ülkemizin bu milli bayramını zehirlemek için kullananları buradan şiddetle kınıyorum. Miletlimizin 15 Temmuz destanını önemsizleştirmek kendisini o gece darbecilerin açtığı yoldan kaçışını gizlemek isteyen zatın hezeyanları artık şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır" dedi. "BİR DE EDEPSİZCE EL KOL HAREKETİ YAPIYORSUN" 15 Temmuz darbe gecesinde yaşadıklarına değinen Erdoğan, "Dün yalan yanlış her türlü ifadeleri kullananlara ben buradan gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat: 23:17 ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı'nda tankların başındakilerle görüşmeler yapılıyor. Yapıldıktan sonra tanklar yolu açıyor bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde misafir ediliyor. Kahvesini yudumlarken bir taraftan da gelişmeleri takip ediyor. Biz Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim gelişimin nasıl oduğunu Enerji Bakanımız Berat bey, eşim, kızım , torunlarım onlarla beraber indiğimi... dün orada bir terbiyesiz var. Nasıl olduğunu nerden biliyorsun? Olayı yaşayan benim. Kalkıp buradan bizim İstanbul Emniyeti ile şununla bununla şöyle konuşmuşuz oraya inmişiz. İnsanda ahlak denilen bir şey olur. 23:17'de sen genel başkanınla oradasın. Biz Marmaris'te uçağımız ile geliyoruz. Piste indiğimizde helikopter ve F-16'lar hala uçuyor. İndikten sonra 10 binler orada. Sen CHP'lileri kandırabilirsin ama o 10 binleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Kahramanca F-16'ların karşısında dikilenlerden olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz. O gece 16 saat süren bu operasyonu biz bizzat havalimanında yönettik. Bay Kemal sen nerelerdeydin o saatte? Operasyon bitene kadar dimdik durduk orada. Genel Kurmayı vekaleten orada Ümit paşaya verdik. Bay Kemal bunları biliyor musun? Bu şekilde süreci yönettik. Tabi dün baktın ki nasıl olsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor. Onun burada konuşma yetkisi yok. Veya konuşma hakkı yok. Oradan bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini yaptırmam ya. AK Parti Genel Başkanına belki yapabilirsin. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına yapamazsın" ifadelerini kullandı. "DÜN ORADAKİ GELİŞMELER BİR AFET, FELAKETTİ" TBMM'deki 23 Nisan törenleri sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Onun için bir defa haddini bileceksin. Bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok. Dün oradaki gelişmeler bir afet, felaketti. Millî iradenin tecelli ettiği yerde milletimizin iradesi ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'na tüm ülkenin ve dünyanın gözü önünde hakaret etmeyi siyaset sanan bu zihniyet kendi çirkefliği içinde boğulmaya mahkumdur." "ÇOK GARİP BİR SENARYO PİYASADA" 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine değinen Erdoğan, "Bay Kemal, 15 tane adamını gönderdin sözde İYİ Parti'ye. Peki bu 15 adamın sözde İYİ Parti'yi kabul etti mi? Etmedi. İYİ Parti'nin koltuklarında bu adamların yok hala CHP koltuklarında. Niye gitmediler demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler. Demek ki anlaşamadın, ikna edemedin. Bundan sonra senaryo nasıl çalışacak bilemiyorum? Her şey olabilir onu da söyleyeyim. Sözde İYİ Parti dün orada 3-4 kişi vardı. Arka koltuklar boş. Onlar CHP gurubunun sıralarında. Böyle bir fırsat oldu. O fırsatı sözde İYİ Parti değerlendirmiş oldu. Çok garip bir senaryo piyasada. Hafta sonuna kadar bakalım bu senaryo nasıl oynanacak? Bizim böyle bir sıkıntımız yok yoldayız. Seçim çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların ilkini ayın 6'sında açıklayacağız inşallah o da bizim manifestomuz olacak" diye konuştu. "BAY KEMAL ZAMAN GEÇİRME GEL HEMEN ADAY OLUVER" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na aday ol çağrısı yapan Erdoğan, "Bu zat geçtiğimiz günlerde mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı'ya iftara attı. Bu ne edep dışı bir yaklaşım? Osmanlı'yı kurucu unsuru olan Yörüklere, Türkmenlere zulüm etmek ile itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bu vesile ile bir kez daha görmüş olduk bir defa haddini bileceksin. Sen nasıl oluyor da Yörüklerden veya diğer obalardan Osmanlı'yı koparmaya çalışıyorsun? Bu zatın iflah olmayacağı iyice anlaşılmıştır. Bu zatın boyunun ölçüsünü tabi yüreği yetip de meydana çıkabilirse inşallah 24 Haziran'da göreceğiz. Dün Meclis'te yaşanan hadiselerin takdirini milletime bırakıyorum. Sadece dün ki görüntü dahi Türkiye'nin yönetim sistemi değişikliğine gitmesinin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ispatladığına inanıyorum. Bay Kemal zaman geçirme gel hemen aday oluver. Niye sağda solda arayıp duruyorsun? Bir Genel Başkana da yakışır aday olmak. Gel aday oluver. Aziz milletimin sana olan muhabetini de görelim. Vakit kaybetme yola erken çık" diye konuştu. "7. OHAL DAHİL BİR FABRİKADA GREV SÖZ KONUSU MU?" OHAL'in tekrar uzatılmasına değinen Erdoğan, "Bay Kemal sen memurdun o zaman OHAL kararları nasıl alınır devam eder etmez bilmezsin. Bu ülkede OHAL ile idare edildiği dönemler bizim OHAL kararlarını uyguladığımız dönemler gibi değildi. O zaman fabrikalar sürekli greve giderdi. Tüm sanayi kesimine seslenmek isterim 7. OHAL dahil bir fabrikada grev söz konusu mu? Şu süreç içerisinde Türkiye'de sanayi durmamıştır. Tezgah bozulacak çünkü. Size bu tezgahı bozdurmayız. Akıl veriyor; 'Afrin'e girmeyin.' Dertleri başka. Bay Kemal biz Cudi'den Kandil'den Tendürek'ten hatta Kandil'den çıkmayacağız" açıklamasında bulundu. "4 BİN 272 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ" Suriye'deki gelişmelere değinen Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde de neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 272 oldu. Kuzey Irak'ta 353. Yurt içinde 258 terörist etkisiz hale getirildi. Kendisi de gidip karakol ziyareti yaptı. Bu iyi bir gelişme. Biz bu yolda Mehmetimizle hep beraberiz ÖSO ile de beraberiz" dedi. "GARİP BİR DURUMLA DA KARŞILAŞTIK" Erken seçim kararına ilişkin Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Bahçeli erken seçim teklifi yaptı 26 Ağustos'u teklif ettiler. Kendi içimizde müzakeresini yapmadığmız için Grup konuşmamızda 2 defa seçimlerin 2019'da yapılacağı vurgusunu yapmakta beis görmedim. Grup konuşması sonrası arkadaşlarımızla istişare yaptım. Ana muhalefet partisi eskiden beri defalarca erken seçim çağrısı yapmış meydan okumuştu. Biz milletimizin ne istediğine baktık. YSK seçim takvimini yavaş yavaş oluşturuyor. Seçimlere 10 siyasi parti katılıyor. Garip bir durumla da karşılaştık. Ana muhalefet partisinden istifa eden 15 milletvekili bir başka partiye geçerek bu partinin Meclis'te grup kurmasını sağladılar. YSK'nın 264 numaralı kararını incelediğimizde taşıma milletvekilleriyle grup kurdurulan partinin teşkilatlanma ve kongre barajını aşarak zaten seçime katılma hakkı elde etmiş olduğunu görüyoruz. Demek ki buradaki amaç, söz konusu partiyi seçime sokmak değil çünkü YSK kararı gösteriyor ki, bu parti zaten seçime girme yeterliliğine sahiptir. Bu tuhaf ve millet iradesinin hiçe sayılması manasına gelen operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde göreceğiz" açıklamasında bulundu. "TEK GAYESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI OLAN BİR İTTİFAK KURULMAYA ÇALIŞILIYOR" Erdoğan, "Çıkmış Siirt'ten benim aday olduğum dönemi anlatıyor. Bilmiyorsun önce bir ehline sor. Bu anlattıklarının hepsi yalan sizin karakterinizde yalan var. Kalkıp da Siirt'te 3 tane milletvekilini istifa ettirmek suretiyle aday olduğumu anlatıyorsun. Böyle bir şey yok. Bu işin şekli bununla yakından uzaktan alakalı değil. Geçmişteki Güneş Motel olayının içerisinde olanları nasıl milletim cezalandırdıysa bunlara da vereceği ceza odur. Tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Yaptıkları bu" dedi. "İLK MİTİNG İZMİR'DE YENİ DÖNEM DAHA FAZLA DEMOKRASİ, HUKUK DÖNEMİ OLACAKTIR" Seçim sürecine ilişkin Erdoğan, "Kongrelerimize katılım ile adeta biz zaten seçim maratonunu başlattık. Zaten arazideyiz. Büyükşehirlerden sadece İzmir ve İstanbul kaldı. Biz masa başı kurulmuş bir parti değiliz. Cumartesi günü önce İstanbul'da kadın kollarımızın il kongresini gerçekleştireceğiz. Ardından da İzmir'de il kongremiz var. Oraya geleceğiz. Seçim iklimine girdiğimize göre il kongremiz vesilesiyle ilk mitingimizi İzmir'de yaparak bismillah diyeceğiz. Pazar günü de İstanbul'da gençlik kollarımızın ilk kongresini değerlendireceğiz. Mayıs ayı içerisinde Avrupa'daki ilk kapalı spor salonu toplantımızı bir Avrupa ülkesinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden hangi ülke olduğunu açıklamak istemiyorum. Yeni dönem daha fazla demokrasi, hukuk dönemi olacaktır. Yeni dönem daha fazla refah, daha geniş özgürlük dönemi olacaktır. Yeni dönem kalıcı huzurun dönemi olacaktır. 24 Haziran'ın asıl gençlerimizin seçimi olacağına inanıyorum. Hiçbir coğrafyadan uzak kalmamaya özen göstereceğiz. Güvenlik politikalarımızı hak özgürlük insani değerlerimizin korunması esasına uygun şekilde sahada hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dostları çoğaltma konusunda sahadaki faaliyetlerimizi daha da artıracağız" diye konuştu. "MİLLİ VE YERLİ PARAYLA BİRLİKTE KUR OYUNUNU DA BOZACAĞIZ" Ekonomiye ilişkin Erdoğan, "Kur üzerinde oynanan oyunların derinliğinin olmadığı her geçen gün daha da iyi anlaşılıyor. Milli ve yerli parayla birlikte bu kur oyununu da bozacağız. Altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız. Bu yıl sonu itibarıyla İstanbul'da 3. havalimanın açıyoruz. Bu yıl sonuna kadar İstanbulumuzda Kanal İstanbul'un ihalesini gerçekleştireceğiz. Boğaz'dan 3 katlı tünelin geçişinin adımları atacağız. 18 Mart Çanakkale'deki muhteşem köprünün ayaklarının temelini attık. Elbette meydanı haramilere bırakmayacak kem söz sahiplerine hadlerini bildirmekten de geri kalmayacağız. Yeni dönemde yürütme yetkileri Cumhurbaşkanına geçiyor ama TBMM yasama konusunda tek yetkili olarak eskisinden de güçlü ve itibarlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor" dedi.