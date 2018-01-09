(Görüntülü Haber) Erdoğan: Dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimiz ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur (7)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : SİYASETTE HAYIRLI OLAN HER İŞTE ACELE ETMEK LAZIM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye davet yaptığını belirterek, "Kendilerine bir davet yaptım. Cevap bekliyorum. Siyasette hayırlı olan her işte acele etmek lazım." dedi.