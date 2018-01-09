CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : SİYASETTE HAYIRLI OLAN HER İŞTE ACELE ETMEK LAZIM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye davet yaptığını belirterek, "Kendilerine bir davet yaptım. Cevap bekliyorum. Siyasette hayırlı olan her işte acele etmek lazım." dedi.
(Görüntülü Haber) Erdoğan: Dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimiz ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur (7)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : SİYASETTE HAYIRLI OLAN HER İŞTE ACELE ETMEK LAZIM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye davet yaptığını belirterek, "Kendilerine bir davet yaptım. Cevap bekliyorum. Siyasette...
09 Ocak 2018 Salı 14:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.