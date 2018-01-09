(Görüntülü Haber) Erdoğan: Dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimiz ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur (5)

Hakime TORUN - Nursima KESKİN / ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı şekilde geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimiz, hareketimiz ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir. Kusura bakmasınlar bu birlikteliği, zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değillerdir. Bu yola, sadakatin asıl olan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Ama bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar. Kendilerine biçilen tek misyonun, AK Parti'ye ve şahsımıza zarar vermek olduğunu göremeyecek kadar hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor" dedi.







Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Şimdi sıra bölücü örgütün Suriye terör örgütü oluşturma projesini tamamen çökertmeye gelmiştir. Fırat Kalkanı Harekâtı ile attığımız adımı Afrin ve Mümbiç'te devam ettirerek ardından tüm sınır boylarını güvene ve huzura kavuşturarak bu süreci inşallah tamamlayacağız. Bu süreçte bölgedeki kardeşlerimizin daha güçlü desteğine ihtiyacımız var. Geçmişte attığımız adımları çok daha ileriye taşıyacak bir çalışmayı hep birlikte ortay koymamız gerekiyor" dedi.







"İKİ UNSURA ZARAR VERECEK HİÇBİR DAVRANIŞI, TUTUMU, SÖZÜ AFFETMEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer taraftan teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde hayata geçirdiğimiz ve hala devam eden değişim sürecinin milletimiz tarafından çok müspet karşılandığını görüyorum. Bu durum partimizin milletimiz ile arasındaki ilişkiyi daha da güçlü hale getirmesi gerektiğine işaret ediyor. Geçmişte ülkeyi yönetmiş olup da sonradan tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolan partilerin ortak özelliği milletten uzaklaştıklarının farkına varamamaları. Bunun sebebi, enerjinin ve zamanın içe dönük mücadelelerde kullanılıyor olmasıdır. AK Parti asla böyle bir hataya düşmedi, düşmeyecek. Gücümüz, birliğimizden ve milletimiz ile olan bağlarımızı sıkı tutmamızdan geliyor. Bu iki unsura zarar verecek hiçbir davranışı, tutumu, sözü affetmemiz söz konusu olamaz. Aynı şekilde geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimiz, hareketimiz ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir.







BU BİRLİKTELİĞİ, ZEDELEYENLER BİLSİNLER Kİ ARTIK BU KERVANIN SAMİMİ YOLCULARI DEĞİLLERDİR



Bunlar AK Parti olarak milletimiz ile birlikte son 3-4 yıldır verdiğimiz hayati mücadelede, en küçük desteklerini görmediğimiz hatta çoğu zaman karşı tarafta olan kişilerdir. Dünyada, ülkemizde neler oluyor, bununla ilgili hiç sesiniz çıkmayacak. Bir referandum yapılıyor, partimiz 'evet' diyor. Bununla ilgili birileri de 'hayır' kampanyası yapıyor kulislerde şuarada burada. Şimdi de kendinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar bu birlikteliği, zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değillerdir.







BU TRENDEN DÜŞENLER KUSURA BAKMASINLAR DÜŞTÜKLERİ YERDE KALIRLAR



Bu yola, sadakatin asıl olan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Ama bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar. Bu süreçte bize düşen kendi içimizi sağlam tutmak, hedeflerimizden uzaklaşmamak, geçmişteki hatalardan uzak durmaktır. Tüm teşkilatlarımızın bu konuda anlayış ve güç birliği içinde olduklarını görmekten memnuniyet duyuyorum.







HIRSLARININ ESİRİ OLANLARIN HÜKMÜNÜ MİLLETİMİZ ZATEN VERİYOR



Kendilerine biçilen tek misyonun, AK Parti'ye ve şahsımıza zarar vermek olduğunu göremeyecek kadar hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor."



