(Görüntülü Haber) Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir (2)

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Erdoğan, kendisini Osmanpaşa Marşı çalarak karşılayan belediye mehter takımını selamlayarak fotoğraf çektirdi. Erdoğan, kendisini karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Mehmet Erkoç, ilçe belediye başkanları ve çalışanlarla tek tek tokalaştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Başkanı Erkoç, kente ilişkin bilgiler verdi.